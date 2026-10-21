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21.10.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Vormittag positiv

Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sandoz. Zuletzt stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 77,34 CHF.

Sandoz
78.09 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 77,34 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'436 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sandoz-Aktie bis auf 77,58 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,86 CHF. Zuletzt wechselten 20'680 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 20.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,88 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,73 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Sandoz 78.48 1.76% Sandoz

Sandoz am 21.10.2026

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