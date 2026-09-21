Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagnachmittag freundlich

Die Sandoz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 70,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'962 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 70,32 CHF. Bei 69,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 581'791 Sandoz-Aktien.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 8,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.

Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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