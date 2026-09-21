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21.09.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag ohne grosse Veränderung

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag ohne grosse Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Sandoz. Mit einem Kurs von 68,62 CHF zeigte sich die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Sandoz-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 68,62 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 70,00 CHF. Die Sandoz-Aktie sank bis auf 68,26 CHF. Bei 69,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 307'769 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Bei 75,90 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Am 02.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,86 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,08 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 USD.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’468.58 8.98 SZ4B3U
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