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21.09.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Montagvormittag Boden gut
Die Aktie von Sandoz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 69,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,00 CHF zu. Bei 69,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 73'736 Sandoz-Aktien.
Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2025 auf bis zu 43,86 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 58,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 USD je Sandoz-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,07 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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