|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sandoz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 80,54 CHF abwärts.
Der Sandoz-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 80,54 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'645 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 80,22 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,80 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303'130 Stück gehandelt.
Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,54 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,77 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
16:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz büsst am Freitagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
12:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- US-Tech-Börsen von Bären belastet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.