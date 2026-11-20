Der Sandoz-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 80,54 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'645 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 80,22 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,80 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 303'130 Stück gehandelt.

Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,54 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,77 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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