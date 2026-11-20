Bei der Sandoz-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 81,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'700 Punkten liegt. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,18 CHF zu. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 80,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,80 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190'532 Stück gehandelt.

Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 7,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Abschläge von 35,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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