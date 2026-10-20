Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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20.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Sandoz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 76,86 CHF zu.
Um 16:28 Uhr wies die Sandoz-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,86 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 77,88 CHF. Bei 77,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 305'315 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (47,73 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.
Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.
Sandoz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sandoz-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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