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20.10.2026 16:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz gewinnt am Nachmittag an Boden

Sandoz Aktie News: Sandoz gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Sandoz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 76,86 CHF zu.

Sandoz
77.46 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Sandoz-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,86 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 77,88 CHF. Bei 77,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 305'315 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (47,73 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.

Sandoz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sandoz-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 110.2857 20.11.2026 162066517
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7222 17.12.2027 159690912
Short 772 20.11.2026 157924904
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1481 11.16 161356926
Long 11.1884 5.92 161119621
Long 14.2963 3.98 161119619
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0313 12.26 159925666
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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sandoz 77.12 0.71% Sandoz

Sandoz am 20.10.2026

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