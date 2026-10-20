Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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20.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag gesucht
Die Aktie von Sandoz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 76,66 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 76,66 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'363 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 77,42 CHF. Bei 77,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149'695 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,46 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,73 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sandoz-Aktie mit einem Verlust von 37,74 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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