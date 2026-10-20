Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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20.10.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagvormittag kaum bewegt
Die Aktie von Sandoz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sandoz-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,62 CHF an der Tafel.
Die Sandoz-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 76,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'384 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 77,42 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 76,26 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 28'562 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 19.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,46 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,73 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 60,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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