Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 81,24 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'808 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 81,24 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,98 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148'145 Sandoz-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,54 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,33 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 3,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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