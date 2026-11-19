|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 81,24 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 81,24 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'808 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 81,24 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,98 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148'145 Sandoz-Aktien.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,54 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,33 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 3,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
19.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SMI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sandoz am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.