Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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19.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag stabil
Die Aktie von Sandoz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 77,12 CHF.
Mit einem Kurs von 77,12 CHF zeigte sich die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'335 Punkten steht. In der Spitze legte die Sandoz-Aktie bis auf 77,46 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Sandoz-Aktie bis auf 76,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,00 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434'566 Stück gehandelt.
Bei 77,46 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 47,73 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 38,11 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Experten taxieren den Sandoz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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