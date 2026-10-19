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19.10.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz stabilisiert sich am Mittag

Sandoz Aktie News: Sandoz stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Sandoz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 77,24 CHF.

Sandoz
77.21 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Die Sandoz-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 77,24 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'336 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 77,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Sandoz-Aktie bis auf 76,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 209'999 Sandoz-Aktien.

Am 19.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 77,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 0,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 47,73 CHF. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 61,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 USD je Sandoz-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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