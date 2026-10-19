Sandoz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Sandoz

Um 09:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 76,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'324 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 76,76 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 59'118 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Bei 77,20 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 47,73 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 61,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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