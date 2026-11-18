Um 16:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 82,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'929 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sandoz-Aktie bei 81,84 CHF. Bei 83,14 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 320'005 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,54 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,61 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sandoz einen Gewinn von 3,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt

Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt

Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt