Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Sandoz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 82,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'971 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 83,32 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Sandoz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,84 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,14 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 204'213 Stück.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,77 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 52,54 CHF. Abschläge von 36,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,95 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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