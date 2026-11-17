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17.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Sandoz zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Sandoz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 84,62 CHF.
Mit einem Kurs von 84,62 CHF zeigte sich die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 15'142 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 84,70 CHF. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 84,02 CHF. Bei 84,26 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 21'198 Sandoz-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,54 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 61,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 3,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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