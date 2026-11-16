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16.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Sandoz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sandoz-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 85,52 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 85,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'231 Punkten steht. Bei 85,96 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,26 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 194'347 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 86,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 1,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (52,54 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,56 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Experten taxieren den Sandoz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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