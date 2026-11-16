|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sandoz. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,46 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,46 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sandoz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,96 CHF aus. Bei 85,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 104'658 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Bei 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 3,94 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
12:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|Sandoz launches Enzeevu in the US and announces key private label agreement, expanding treatment choice for patients with retinal diseases (EQS Group)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.