Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gesucht

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,46 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sandoz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,96 CHF aus. Bei 85,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 104'658 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Bei 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 3,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt

Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt

Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen