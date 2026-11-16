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16.11.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gesucht

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sandoz. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,46 CHF zu.

Sandoz
85.59 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,46 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sandoz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,96 CHF aus. Bei 85,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 104'658 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Bei 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 3,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 77.7636 18.12.2026 162170508
Typ Hebel Verfall Valor
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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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Sandoz 85.80 1.42% Sandoz

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