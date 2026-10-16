Sandoz Aktie News: Sandoz zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 76,48 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'375 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sandoz-Aktie bis auf 76,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,50 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 445'975 Aktien.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 47,73 CHF. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 60,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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