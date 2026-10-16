Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Mittag Boden gut

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 75,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'359 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 76,20 CHF. Bei 75,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 309'495 Stück.

Bei 76,20 CHF markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,73 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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