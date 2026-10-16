Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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16.10.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz gibt am Freitagvormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 74,86 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 74,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'325 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 74,78 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 127'448 Sandoz-Aktien.
Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,39 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 47,73 CHF. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 36,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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