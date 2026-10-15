Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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15.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz steigt am Donnerstagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 74,24 CHF.
Das Papier von Sandoz legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 74,24 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'192 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 74,52 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163'302 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,90 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,24 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,73 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD.
Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Sandoz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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