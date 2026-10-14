Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittwochmittag fester

Das Papier von Sandoz legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 72,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'067 Punkten steht. In der Spitze legte die Sandoz-Aktie bis auf 72,54 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,46 CHF. Bisher wurden via SIX SX 92'935 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,66 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,73 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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