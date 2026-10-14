Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 71,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'950 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sandoz-Aktie bei 71,18 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,46 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'240 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,90 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. 6,57 Prozent Plus fehlen der Sandoz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 47,73 CHF. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 49,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Sandoz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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