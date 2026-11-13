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13.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag leichter
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sandoz-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 84,98 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 84,98 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'084 Punkten realisiert. Bei 84,62 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 86,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 404'969 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 86,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,26 Prozent Plus fehlen der Sandoz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (52,54 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 38,17 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Sandoz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 13.11.2026
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