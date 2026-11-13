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13.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz gibt am Freitagmittag nach
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 85,72 CHF.
Die Sandoz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 85,72 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'113 Punkten steht. Die Sandoz-Aktie sank bis auf 85,70 CHF. Bei 86,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 218'644 Sandoz-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,38 Prozent. Bei 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,71 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Sandoz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 13.11.2026
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