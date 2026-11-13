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13.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 86,46 CHF.
Die Sandoz-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 86,46 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 86,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 149'954 Sandoz-Aktien.
Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 0,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,54 CHF am 21.11.2025. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 64,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 13.11.2026
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