Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 71,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 72,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,96 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 269'552 Aktien.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,73 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,05 USD je Sandoz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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