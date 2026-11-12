Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 86,78 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 279'210 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,78 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 0,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,54 CHF am 21.11.2025. Mit einem Kursverlust von 39,09 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Sandoz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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