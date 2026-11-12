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12.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sandoz. Zuletzt ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 86,68 CHF.
Das Papier von Sandoz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 86,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sandoz-Aktie bei 86,78 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 139'529 Stück.
Bei 86,78 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 0,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 52,54 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 12.11.2026
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