Sandoz Aktie News: Anleger greifen bei Sandoz am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 70,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'892 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Sandoz-Aktie sogar auf 70,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,24 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 161'071 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,39 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 47,73 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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