Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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12.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sandoz. Zuletzt konnte die Aktie von Sandoz zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF.
Die Sandoz-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'820 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 70,24 CHF. Mit einem Wert von 70,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 75'638 Sandoz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 7,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 47,73 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,93 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,05 USD je Sandoz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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