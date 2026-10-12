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12.10.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sandoz. Zuletzt ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF.

Sandoz
69.98 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 70,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,24 CHF. Zuletzt wechselten 11'525 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Bei 75,90 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 8,24 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,73 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 232.4 16.10.2026 159436425
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.8197 18.06.2027 159690910
Short 348.6 18.12.2026 160676703
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8353 10.90 157436536
Long 12.2316 4.25 160910189
Long 17.43 1.70 161356926
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9085 14.12 159925664
Short 12.45 5.45 157925045
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