Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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12.10.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sandoz. Zuletzt ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 70,12 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 70,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,24 CHF. Zuletzt wechselten 11'525 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Bei 75,90 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 8,24 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,73 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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