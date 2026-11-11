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11.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sandoz. Die Sandoz-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 84,74 CHF.
Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 84,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'029 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 84,84 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,44 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153'236 Stück gehandelt.
Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF an. Gewinne von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,54 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,00 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus.
Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sandoz-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Sandoz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,06 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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