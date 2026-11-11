Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag im Plus

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 84,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'029 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 84,84 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,44 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153'236 Stück gehandelt.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF an. Gewinne von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,54 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,00 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus.

Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sandoz-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sandoz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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