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11.11.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag fester

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 83,60 CHF zu.

Sandoz
86.56 CHF 3.56%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'000 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 84,26 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,44 CHF. Zuletzt wechselten 75'399 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,42 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,54 CHF. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 59,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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