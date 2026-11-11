Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 84,08 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 84,16 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 17'593 Stück.

Am 29.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 1,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,54 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 37,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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