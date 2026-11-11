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11.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 84,08 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 84,08 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 84,16 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 17'593 Stück.
Am 29.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 1,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,54 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 37,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sandoz am 11.11.2026
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