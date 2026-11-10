Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Nachmittag tiefer

Die Sandoz-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,08 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'034 Punkten steht. Die Sandoz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,78 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 84,80 CHF. Bisher wurden heute 193'589 Sandoz-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 1,83 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 52,54 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 37,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten taxieren den Sandoz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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