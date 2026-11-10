Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Der Sandoz-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 84,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'057 Punkten steht. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 83,90 CHF. Bei 84,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 112'923 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Bei 85,62 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 1,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 52,54 CHF. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 60,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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