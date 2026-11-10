Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 84,56 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'048 Punkten steht. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,00 CHF zu. Bei 84,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 29'325 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 85,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 1,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 60,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden.

Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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