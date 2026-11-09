Sandoz Aktie News: Sandoz zeigt sich am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 84,82 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 85,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 280'096 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 85,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 52,52 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 61,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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