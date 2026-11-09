Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 84,96 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Sandoz-Aktie bis auf 85,32 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 156'968 Sandoz-Aktien.

Bei 85,62 CHF markierte der Titel am 29.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,78 Prozent Plus fehlen der Sandoz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 52,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 38,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,06 USD je Sandoz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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