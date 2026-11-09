Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’829 0.2%  SPI 20’867 0.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’972 0.6%  Euro 0.9157 0.2%  EStoxx50 6’218 0.8%  Gold 4’095 0.7%  Bitcoin 60’885 -0.7%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 96.5 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Montagvormittag positiv

Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sandoz. Zuletzt wies die Sandoz-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 84,90 CHF nach oben.

Sandoz
84.99 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'797 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 85,02 CHF. Bei 84,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 41'334 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 85,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 52,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Sandoz-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,06 USD je Sandoz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Ausblick Sandoz: GLP-1 und Generika im Blick

ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3735 20.11.2026 160008231
Long 12.4358 17.12.2027 158194322
Long 59.5143 18.12.2026 161595545
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0754 18.06.2027 161157270
Short 8332 20.11.2026 160008750
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1828 11.35 161119619
Long 11.9029 5.74 161595378
Long 15.4296 3.71 161595376
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4816 13.44 161119315
Short 9.3618 6.12 161894219
Short 21.9263 0.21 162169769

Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandoz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’319.35 20.00 SQZB4U
Short 15’644.49 13.99 S9BVAU
Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’828.54 09.11.2026 10:04:27
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Sandoz 84.62 1.00% Sandoz

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.