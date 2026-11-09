Sandoz Aktie News: Sandoz reagiert am Montagvormittag positiv

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'797 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 85,02 CHF. Bei 84,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 41'334 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 85,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 52,52 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Sandoz-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,06 USD je Sandoz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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