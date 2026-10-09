Sandoz Aktie News: Sandoz schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 70,36 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 70,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,48 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307'475 Stück gehandelt.

Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 47,73 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 47,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 USD je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Am 15.03.2028 wird Sandoz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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