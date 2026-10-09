Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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09.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagmittag stabil
Die Aktie von Sandoz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Sandoz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,38 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Sandoz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 69,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'749 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 69,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 69,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 69,48 CHF. Zuletzt wechselten 169'187 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 8,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,73 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 45,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.
Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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