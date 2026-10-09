Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Sandoz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 69,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'784 Punkten notiert. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,74 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,48 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 38'469 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 9,27 Prozent zulegen. Bei 47,73 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 USD je Sandoz-Aktie.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sandoz-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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