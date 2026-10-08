Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,88 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sandoz-Aktie bis auf 69,34 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 345'923 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 47,45 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,10 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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