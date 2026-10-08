Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 69,88 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,88 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sandoz-Aktie bis auf 69,34 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 345'923 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 47,45 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,10 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Sandoz-Aktie etwas fester: US-Staaten beantragen Genehmigung für 400-Millionen-Vergleich
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
12:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagmittag stabil (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sandoz am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.