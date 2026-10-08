Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’637 -1.2%  SPI 19’338 -1.1%  Dow 51’172 0.0%  DAX 24’807 -1.2%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 6’127 -0.9%  Gold 4’129 0.4%  Bitcoin 67’676 -2.4%  Dollar 0.8314 -0.2%  Öl 104.2 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Holcim1221405Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Fokus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober
Roche-Aktie: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Airbus: Auslieferungen und Aufträge im September - Aktie im Fokus
Suche...

Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag tiefer

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sandoz gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 69,62 CHF abwärts.

Sandoz
69.47 CHF -1.76%
Kaufen Verkaufen

Die Sandoz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 69,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'666 Punkten liegt. Der Kurs der Sandoz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,34 CHF nach. Bei 70,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 186'351 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 75,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 9,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 47,45 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,84 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen

Sandoz-Aktie etwas fester: US-Staaten beantragen Genehmigung für 400-Millionen-Vergleich

Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4085 20.12.2030 159690214
Long 12.4357 16.06.2028 157231311
Long 696.4 16.10.2026 159436426
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3305 17.12.2027 159690912
Short 11.6067 19.03.2027 159690908
Short 348.2 16.10.2026 159690904
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3305 10.35 156034668
Long 11.6067 5.19 160910190
Long 24.0138 0.62 161356925
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1794 10.15 159925663
Short 10.7138 5.62 157925045

Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandoz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Telekom und NVIDIA: Zündet KI jetzt die T-Aktie?
16:34 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’257.01 19.73 S1BC2U
Short 14’542.69 13.95 SRB97U
Short 15’082.34 9.00 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.88 SGHBWU
Long 12’279.62 9.00 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Sandoz 69.32 -2.01% Sandoz

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.