Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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08.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sandoz gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 69,62 CHF abwärts.
Die Sandoz-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 69,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'666 Punkten liegt. Der Kurs der Sandoz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,34 CHF nach. Bei 70,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 186'351 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 75,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 9,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2025 Kursverluste bis auf 47,45 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,84 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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