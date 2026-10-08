Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag im Minus

Um 09:28 Uhr fiel die Sandoz-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 69,84 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 69,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,50 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 55'604 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (47,45 CHF). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 32,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Sandoz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,800 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 USD belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

In der Sandoz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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