Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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07.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 70,54 CHF.
Die Sandoz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 70,54 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 70,96 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,22 CHF. Bisher wurden via SIX SX 317'208 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 7,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,28 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,01 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 07.10.2026
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