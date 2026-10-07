Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochmittag höher

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sandoz zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 70,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'765 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 70,96 CHF. Bei 69,22 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 187'613 Sandoz-Aktien.

Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,90 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 47,28 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,01 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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